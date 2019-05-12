آلية السفر ليوم غدٍ الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، يوم غدٍ الاثنين.

وقالت الوزارة إن "الحافلات المقرر سفرها الاثنين هي المتبقي من الحافلة السادسة والسابعة من كشف(4/24) ".

ونوهت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

وطالبت المسافرين بالتواجد غدًا الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.