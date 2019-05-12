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تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي للمرة الثانية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:07 - 12 مايو 2019
بنك فلسطين
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قررت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من الدوري المصري.

وكان من المقرر أن تجري المباراة الأربعاء المقبل، لكن الاتحاد المصري أجّلها لموعد لاحق، بسبب وصول الزمالك لنهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب "القلعة البيضاء" مباراتي نهائي بطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي يومي 19 و26 مايو الجاري.

يشار إلى أن مباراة الإنتاج الحربي كانت مقررة قبل سفر الزمالك لخوض مباراة النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي الكونفدرالية، قبل أن يتم ترحيلها ليوم 15 مايو، لكن الاتحاد المصري أجّلها مرة أخرى.

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