التمر نجم رمضان في لبه أسرار وفوائد.. 10 استخدامات جديدة

تناسى الناس التمر كل أيام السنة باعتباره فاكهة غنية بفوائدها، ولكن ليس من السهل تجاهله في شهر رمضان الكريم، فهو الافتتاح الأشهى والأكثر فائدة على موائد الشهر الفضيل، التي لا تكاد تخلو من أنواع التمور.

وللتمر مكانة خاصة في قلوب المسلمين، إذ ذكر النخيل والتمر عدة مرات في القرآن الكريم، ووردت أحاديث نبوية تشير صراحة إلى أهمية التمور مثل "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرة"، والحديث الشريف "بيت ليس فيه تمر جياع أهله".

ويوجد أكثر من ألفي نوع تمور، وأكثر من ستمئة نوع منها في العراق وحده. وتعتبر مصر المنتج الأول عالميا للتمور تتبعها إيران والسعودية والعراق، وللتمور أسماء كثيرة جدا تدل على أنواعها التي تختلف بحسب البلدان والعوامل المناخية والتربة التي تزرع فيها.

ويحتوي التمر على الفوسفور والفيتامينات ويقوي العضلات ويرمم الخلايا كما يخفض نسبة الكولسترول في الدم، ويعالج الأنيميا -أي فقر الدم- لاحتوائه على الحديد، ويمنع تصلّب الشرايين لاحتوائه على البكتين، ويمنع تسوس الأسنان لاحتوائه على الفلور، إضافة إلى كثير من الفوائد الأخرى التي تكاد تكون لكل أعضاء الجسم.

10 استخدامات للتمر

وللتمر فوائد واستعمالات عدّة حسب درجات نضوجه المتعددة، فهو منتج صحي للغاية إلا لمرضى السكري والقصور الكلوي. وفيما يلي عشرة منها:

1- معوض فيتامينات

يحتوي التمر على الألياف والدهون الخالية من الكولستيرول وفيتامينات A, B, C, E, K، إضافة إلى المعادن والكالسيوم والحديد والماغنيسيوم والمنغنيز والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك، حتى ليمكن القول إنه صيدلية فيتامينات في حبة لذيذة الطعم.

2- فاكهة

يعتبر ثمر النخيل في كل مراحله فاكهة لذيذة مختلفة القوام بدءا من كونها بلحا، ثم رطبا حتى انكماشها الأخير وجفافها من الماء لتصبح مركزة أكثر. والحبة الواحدة فيها بين 20 إلى 25 سعرة حرارية وتحوّلها تمرا يكسبها عمرا طويلا نسبة إلى كثير من الفاكهة الأخرى.

3- صناعة أنواع من الحلويات

يستخدم التمر بعد نزع بذوره في صناعة عدد من الحلويات العربية، مثل المعمول، والمعمول الممدود، وكرات التمر بالمكسرات، وجوز الهند بالتمر، وبسكويت التمر الهش، وحلى التمر، وكنافة التمر، وأصابع التمر بالسمسم، وكيك بالتمر، وتارت بالتمر، ومهلبية التمر، وكلاج التمر، ومعروك التمر، وكعك العيد بالتمر، وبريوش (خبز بالتمر)، وغيرها من الحلويات التي نستعمل فيها أقل قدر من السكر للحفاظ على طعم التمر ذي السكريات اللذيذة والقوية الطعم.

4- صناعة حليب المكسرات

يعدّ الحليب النباتي من أهم الوجبات للذين يخضعون لنظام غذائي لخسارة الوزن، كما للنباتيين الذين لا يشربون الحليب ذا المصدر الحيواني.

وتنتشر في السوق أنواع لحليب الصويا واللوز والجوز والكاجو والمكاديميا والفستق وسواها وتلقى رواجا كبيرا في أيامنا، ومن الممكن تحضيره منزليا بالاعتماد على التمر على الشكل التالي:

طحن مئة غرام مكسرات جافة من نوع محدد بالخلاط الكهربائي، وتضاف إليها مئة غرام تمر منزوع اللب، ثم يضرب جيدا ويضاف لتر ماء ويخفق لدقيقة إضافية، ثم يصفى المزيج جيدا بقماشة قطنية ويوضع في البراد (الثلاجة) ويستهلك خلال أربعة أيام.

5- قناع للوجه

يساعد التمر في شدّ البشرة وتبييضها وتخفيف الكلف، إذا استخدم قناعا بشكل أسبوعي على البشرة، ويعزز إنتاج الكولاجين.

طريقة سهلة لقناع منزلي: نضع قبضة من التمر المنزوع اللب مع صفار بيضة وعصير ليمونة مع ملعقة ماء الورد، تخلط جيدا بالخلاط وتوضع لمدة نصف ساعة على الوجه، ثم يغسل بماء فاتر.

6- ضيافة مع الشوكولا

من الممكن تقديم ضيافة صحية في الأعياد والمناسبات وحتى مع القهوة بتقديم حبات تمر كما هي، أو بنزع لبها ووضع اللوز أو الجوز أو الكاجو النيء أو المحمص فيها.

7- مربى البلح

من أشهى المُرَبيات على الإطلاق، إضافة إلى غناها بالعناصر الغذائية.

ولصنعها بطريقة سهلة: نضع كيلو غراما من البلح الناضج، و250 غرام سكر ليلة كاملة ونغليها في اليوم التالي حتى يذوب السكر، ويصبح البلح طريا ونضيف نصف حامضة وعودا من القرفة والفانيلا ونغليها لخمس دقائق إضافية، ويمكن الإبقاء على حبات البلح أو هرسها جيدا بالخلاط الكهربائي وتخزين المربى بعد أن تبرد في الثلاجة لمدة عام.

8- بديل للسكر (دبس التمر)

نضيف لكل نصف كيلو غرام من التمر المقطّع الناعم جدا لتر ماء، ويغلى جيدا ثم يصفى على مهل باستعمال قطعة قماش قطنية، ويحفظ بمرطبان (قارورة زجاجية) بعد تغطية الوجه بملعقة من زيت السمسم أو زيت جوز الهند أو زيت الأفوكادو.

9- صناعة الكُحْل العربي

لا يكتفي التمر بوهب خواصه الغذائية، بل يشكّل عنصرا جماليا عرفه أجدادنا بصناعة الكُحْل العربي (الإثمد) من نواة أو بذرة التمر.

أما الطريقة إذا أردتم إحياء هذا التقليد القديم فسهلة للغاية وهي تحميص كوب من بذور التمر النظيفة والمغسولة حتى تتفحم، ثم تطحن جيدا وتنخل البودرة بمصفاة ناعمة جدا، ويضاف إليها ملعقة صغيرة من زيت الحلبة ونصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع حتى تتجانس وتترك لتجف جيدا. ومن المعروف أن الكُحْل العربي يطيل الرموش ويكثفها، ويجلي العيون ويزيد نضارتها وبريقها ويمكن استخدامه لتكثيف الحواجب.

10- بديل القهوة

تستعمل بذور التمر بديلا للقهوة بعد تحميصها لمدة ساعة وطحنها وغليها تماما مثل القهوة، ومن المعروف أن البذور تحتوي على الأحماض الأمينية التي تساعد في تفتيت حصى الكلى إذا شربت ثلاث مرات يوميا.