وقفة جماهيرية بخانيونس إحياءً لذكرى النكبة الـ71

نظمت حركة الأحرار- إقليم خانيونس وقفة جماهيرية بعنوان "في ظِلال ذكرى النكبة متحدون في مواجهة صفقة القرن"، بمشاركة ممثلين عن الفصائل وعدد من الوجهاء والشخصيات الاعتبارية والوطنية.

وقال الناطق باسم حركة الأحرار نضال مقداد "إنه وفي الذكرى الـ71 للنكبة وهذه المأساة العظيمة التي مرَّ بها شعبنا ولازلنا نعاني آثارها حتى اليوم، سنبقى متمسكين بحقنا في العودة وبالمقاومة خياراً استراتيجياً لمواجهة كل مشاريع التوطين والصفقات الهادفة للالتفاف والانتقاص من حقوق شعبنا".

وشدد بالقول "ستبقى بندقيتنا مُشرعة حتى تحرير أرضنا وكنس عدونا".

وأكد أن "صفقة القرن لا تستهدف القضية الفلسطينية فحسب بل تستهدف الأمة العربية والاسلامية، وهذا يفرض عليها دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده؛ ومجابهة التطبيع مع الاحتلال ومحاربة أقطابه باعتباره أحد ملامح هذه الصفقة المشؤومة ويُمثل خنجراً في ظهر الشعب".

ولفت إلى أنه "ورغم التآمر الدولي والتخاذل العربي لن تُكسر إرادتنا ولن تُطفأ شعلة نضالنا فنحن أصحاب حق تاريخي وقضية عادلة سندافع عنها ونُسقِط كل المؤامرات والمخططات التي تستهدفها".

وأشار إلى أن" القضية الفلسطينية باقية ومتجذرة في وجدان الشعوب العربية، والواجب عليها نصرة القضية والدفاع عنها وتشكيل حِراك شعبي واسع أمام السفارات الصهيونية والأمريكية للتأكيد أن فلسطين عربية إسلامية ومجابهة كل المؤامرات الهادفة لتصفيتها".

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في مليونية العودة وكسر الحصار يوم الأربعاء المقبل، والتوجه بمئات الآلاف نحو مخيمات العودة شرقي القطاع، فيما دعت أهل الضفة المحتلة وأراضي الـ48 ومخيمات اللجوء والشتات وفي كافة أماكن تواجد شعبنا للمشاركة بإحياء الذكرى ال71 للنكبة تأكيدًا على وحدة شعبنا في مواجهة صفقة القرن وتمسكه بحقه في العودة والتحرير.