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السعودية تخصص 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لغزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:01 - 12 مايو 2019
لحم لحم
بنك فلسطين
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أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي اكتمال شحن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي بمكة المكرمة إلى قطاع غزة عبر 13 شاحنة تزامنا مع دخول شهر رمضان، حيث ستقطع نحو ألف كيلو باتجاه القطاع.

وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية- رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي- بندر حجار أن لحوم الهدي والأضاحي سيتم توزيعها على نصف مليون محتاج في غزة، وفق آلية توزيع محددة.

وخصصت 10 كيلوغرامات من اللحوم المحفوظة بمغلف خاص لكل عائلة، بالتنسيق مع الجهة المستلمة وهي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة في بيان صحفي الأحد إن حجار بين أن المشروع اتخذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.

وأفاد بأنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية، لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي عبر ميناء "ضبا- سفاجا" باتجاه معبر "رفح" البري الحدودي على الجانب الفلسطيني.

 

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