آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مساء الأحد عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين.

وأوضحت "الداخلية" أن الحافلات المراد سفرها عبر معبر رفح غدًا هي المتبقي من الحافلة السادسة والسابعة من كشف (4/24).

وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

وطالبت المسافرين بالتواجد غدًا الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.