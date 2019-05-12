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آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:01 - 12 مايو 2019
معبر رفح معبر رفح
بنك فلسطين
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مساء الأحد عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين.

وأوضحت "الداخلية" أن الحافلات المراد سفرها عبر معبر رفح غدًا هي المتبقي من الحافلة السادسة والسابعة من كشف (4/24).

وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

وطالبت المسافرين بالتواجد غدًا الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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