اتحاد المقاولين يناقش تدني أسعار المقاولين غير المسبوق في عطاءات غزة

عقد اتحاد المقاولين بغزة مساء امس السبت ، اجتماع تشاوري للبحث في تدني أسعار المقاولين غير المسبوق في العطاءات التي تطرح في قطاع غزة.

وشدد رئيس الاتحاد أسامة كحيل أنه من باب الحرص على عدالة توزيع المشاريع على المقاولين في ظل ندرة المشاريع، قرر الاتحاد مخاطبة الجهات المشغلة ووضع الأليات اللازمة لضمان توزيع عادل للمشاريع.

وأوضح كحيل أن الدائرة الفنية للعقود والعطاءات ستحدد السعر المنطقي الذي يلائم المواصفات والمعايير، وترفع توصية بالسعر المناسب لمجلس إدارة الاتحاد، وبناء عليه سيتخذ الاتحاد الخطوات المناسبة.

وأكد كحيل أن المقاولين الذين لديهم مشاريع كبيرة قيد التنفيذ لا يحق لهم التقدم لمناقصات جديدة لضمان عدالة توزيع المشاريع على المقاولين.

وتناول الاجتماع الذي حضره مجموعة واسعة من المقاولين قضية فارق الأسعار الكبير في عطاء مستشفى الوفاء البالغ 700 ألف دولار بقيمة 30% من تقديرات المشروع.

وأكد كحيل أن الاتحاد سيخاطب المؤسسات التي تطرح مناقصات في حال وجود فارق غير منطقي في الأسعار لتوضيح السعر المناسب.

وحضر الاجتماع مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء اللجان والدائرة الفنية للعقود والعطاءات والمقاولين المشاركين في العطاء الذي أعلنت عنه الهيئة العربية الدولية لإعمار غزة لبناء مستشفى الوفاء.

يشار إلى أن الدائرة الفنية للعقود والعطاءات مكونة من مقاولين ومهندسين مشهود لهم بالنزاهة والخبرة وسط قطاع الإنشاءات.