مجدلاني : صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الثلاثاء القادم

أعلن د. أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية أن دفعة برنامج التحويلات النقدية الأخيرة للعام 2018 سيتم صرفها في الرابع عشر من الشهر الجاري في جميع محافظات الوطن الفلسطيني.

وأكد د. مجدلاني حرص الحكومة الفلسطينية بشكل عام ووزارة التنمية الاجتماعية على وجه الخصوص دعم وتمكين الأسر الفقيرة والمهمشة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، فقد بلغ عدد الاسر المستفيدة في قطاع غزة ما يقارب 71 الف أسرة، بمساهة مالية تجاوزت 90 مليون شيكل أي ما يقارب ضعف المستفيدين في محافظات الضفة الغربية، نظرا لظروف المأساوية التي يمر بها القطاع نتيجة الحصار الاسرائيلي الخانق.

ومن الجدير بالذكر أن اجمالي عدد المستفيدين في الضفة الغربية وقطاع غزة يصل ما يقارب107 ألف أسرة بمبلغ اجمالي 122 مليون شيقل تقريبا.