شركة التوزيع:‏ تشغيل المولد الثالث لمحطة توليد الكهرباء وتحسن جدول التوزيع

أعلنت شركة توزيع الكهرباء اليوم الأحد ، عن تشغل المولد الثالث بعد توقفه لعدة أيام بعد اغلاق الاحتلال لمعابر القطاع وعدم ادخال السولار الصناعي لمحطة التوليد .

وقالت الشركة ان تشغيل المولد الثالث ، سينعكس ايجابياً على جدول توزيع الكهرباء .