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شركة التوزيع:‏ تشغيل المولد الثالث لمحطة توليد الكهرباء وتحسن جدول التوزيع

  • فلسطين اليوم
  • 11:05 - 12 مايو 2019
كهرباء غزة كهرباء غزة
بنك فلسطين
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أعلنت شركة توزيع الكهرباء اليوم الأحد ، عن تشغل المولد الثالث بعد توقفه لعدة أيام بعد اغلاق الاحتلال لمعابر القطاع وعدم ادخال السولار الصناعي لمحطة التوليد .

وقالت الشركة ان تشغيل المولد الثالث ، سينعكس ايجابياً على جدول توزيع الكهرباء .

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