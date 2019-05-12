ثلاثة أسرى يدخلون عامهم السابع عشر في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم، أن ثلاثة أسرى من حركة الجهاد الإسلامي محكومين بالسجن المؤبد يدخلون اليوم عامهم السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني؛ والأسيران هما/

الأسير المجاهد أنس غالب حسن جرادات (38 عاماً)؛ وهو من بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين؛ واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 11/05/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن المؤبد 35 مرة و35 عاماً؛ حيث اتهمته بالوقوف وراء العديد من العمليات الاستشهادية؛ ويعد جرادات صاحب أعلى حكم بين أسرى حركة الجهاد الإسلامي.

الأسير المجاهد محمد حسين فايز جرادات (37 عاماً)؛ وهو من بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين؛ واعتقل بتاريخ 11/05/2003م؛ وصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد.

الأسير المجاهد إياد إبراهيم حسن جرادات (35 عاماً)، وهو من بلدة سيلة الحارثية قضاء جنين شمال الضفة المحتلة، وهو أعزب وصد بحقه حكما بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 50عاماً.