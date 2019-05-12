أثناء قيادته لمركبة والده.. مصرع طفل بحادث سير في طولكرم

لقي طفل (15 عامًا) مصرعه فجر اليوم الأحد، إثر إصابته في حادث سير بمدينة طولكرم صباح أمس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الطفل وأثناء قيادته لمركبة والده وهي من نوع جيب هونداي انحرفت عن مسارها بعد خروجها من مفترق واصطدمت بعربه مقطورة متوقفة وقوفا تاما على يسار الشارع، ما أدى إلى إصابته إصابة وصفت بالخطيرة وفجر اليوم أعلن الأطباء عن وفاته، كما أصيب طفل آخر بإصابات وصفت بالمتوسطة كان برفقته داخل المركبة.

وأوضح ارزيقات بأن قيادة الأطفال للمركبات خطيرة ولها تداعيات أخطر وخاصة أنهم يتعلمون القيادة خارج الإطار الرسمي ولا يعرفون القوانين أو إشارات المرور.

كما ناشد كافة اولياء الأمور بعدم تسليم المركبات للأطفال وعدم السماح لهم بقيادتها إلا بعد بلوغهم السن القانوني والحصول على رخصة تؤهلهم للقيادة.