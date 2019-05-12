والا: "إسرائيل" تخشى انهيار تفاهمات وقف إطلاق النار قبيل المسابقة

أعرب محللون "إسرائيليون"، عن خشيتهم من انهيار تفاهمات وقف إطلاق النار قبيل بدء مسابقة الأغنية الأوروبية المقرر عقدها في "إسرائيل" في 16 مايو المقبل.

ووفقاً لموقع والا العبري، فهناك توتر قبل مسابقة الأغنية الأوروبية وهو الأسبوع الذي قد ينهار فيه وقف إطلاق النار.

وأضاف الموقع: بعد معدل غير مسبوق من إطلاق الصواريخ، يزداد التهديد من جميع أنحاء قطاع غزة مع اقتراب اليوروفيجن ويوم النكبة.

وتابع: لقد هددت الجهاد الإسلامي بالفعل بأنه إذا لم تتقدم "إسرائيل" في التفاهمات حتى غدا الاثنين، فسيتم كسر الهدوء وتصعيد الوضع مرة أخرى.

يذكر، أن إسرائيل شنت هجوماً على قطاع غزة استمر ليومين الأسبوع الماضي أدى لاستشهاد 27 مواطناً وإصابة 154 آخرين، أفضى في النهاية لتفاهمات بين فصائل المقاومة والاحتلال.