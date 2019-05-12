غرينبلات: الأهم في صفقة القرن أننا لن نفرط بأمن "إسرائيل"

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات الأحد، أن خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن"، ستتناول جميع القضايا الأساسية وستكون خطة سياسية واقتصادية على حد سواء.

وأضاف غرينبلات خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية، أنه "بعد أن يطلع الجميع على مضمون الخطة والأفكار المطروحة فيها، سيبقى هناك طريق طويل قبل توقيع الاتفاق النهائي القائم على أساسها، وعلى الأطراف نفسها التفاوض".

وشدد المبعوث الأمريكي على أن "الشيء الوحيد الذي لم يتم القيام به هو أن إدارة ترامب لن تفرط بأمن إسرائيل"، لافتا إلى أن الخطة ستنشر بعد عيد الفطر وتشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل ومرور عيد نزول التوراة "شفوعوت".

وحول رفض السلطة الفلسطينية للخطة حتى قبل نشرها، قال غرينبلات إنه "يأمل أن تتاح للشعب الفلسطيني الفرصة للتعرف على الخطة"، معربا عن أمله أن "توافق السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف على قراءة تفاصيل الخطة".

ورأى أنه "أمر محبط للغاية بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين، لقد التقيت بالكثير منهم، وهذه هي الرسالة التي ينقلونها إليّ، وهم يدركون أن بعض جوانب الخطة قد لا تعجبهم، ولكنهم غاضبون لأن قادتهم يقولون إنهم لن يناقشوها إطلاقا"، على حد زعمه.