آخر فتاوى خالد الجندي تُسعد "تل أبيب"...!

أفتى الداعية المصري خالد الجندي بأن شتم كلمة "إسرائيل" حرام شرعا؛ لأنها في الأصل اسم نبي، ولها مكانة خاصة في الإسلام.

ودعا الجندي المسلمين، خلال لقاء تلفزيوني له مع اثنين من علماء الأزهر عبر فضائية "DMC" المصرية، بعدم توجيه الشتائم إلى كلمة "إسرائيل"؛ لأنها في الأصل اسم نبي، ولها مكانة خاصة في الإسلام.

وتابع بأن "على المسلمين في الأساس ألا يشتموا أحدا".

وتعني كلمة إسرائيل في اللغة العربية عبدالله، وقد أطلقت على النبي يعقوب بن إسحق.

وتابع الجندي: "النهي عن شتم الكلمة يأتي بمعزل عن الموقف من دولة إسرائيل"، مشددا في الوقت ذاته على حالة العداء معها حتى تعيد المسجد الأقصى في القدس.

ومع ذلك، فقد استغلت ما تسمى بوزارة الخارجية "الإسرائيلية" فتوى الجندي واحتفت بها، ووضعت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطعا مصورا للداعية وهو يشرح فتواه، وكتبت تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر: "هل تعلم أن شتم إسرائيل محرم؟ جاء ذلك على لسان الشيخ خالد الجندي الداعية المصري المعروف عبر قناة DMC المصرية في حوار مع اثنين من علماء الأزهر".