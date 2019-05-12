ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من الضفة بينهم طفلين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:26 - 12 مايو 2019
اعتقال اعتقال
بنك فلسطين
مشاركة

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، عدة شبان من مناطق بالضفة.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد باجس المطور من منزله في حيْ رأس العاروض داخل بلدة سعير شمال شرق الخليل، تزامنًا مع اندلاع مواجهات في المنطقة.

وداهمت قوة احتلالية عدة منازل وفتشتها في مخيم العروب شمال الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابيْن أنس عواد الحمران ووضاح خليل الشاعر من منزليْهما في بلدة عَرّابة جنوب غرب جنين.

وجرى اعتقال الطفل خلف أسامة شكارنة من منزله في بلدة نَحّالين جنوب غرب بيت لحم، فيما رشق شبان مركبات المستوطنين بزجاجات حارقة قرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وكانت قوة للاحتلال قد اعتقلت في وقت متأخر من مساء امس، شاباً من منطقة باب العامود.

كما أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني امس السبت خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية.

متعلقات