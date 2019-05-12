اليوم : الاحتلال يعيد فتح معابر القطاع بعد اغلاق لعدة أيام

من المقرر ان يعيد الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاحد، فتح معابر القطاع بعد اغلاق دام لعدة أيام بحجة موجة التصعيد مع المقاومة الفلسطينية .

وأعلن رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لغزة المهندس رائد فتوح، مساء امس أن اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود أبلغت شركات القطاع الخاص بغزة بقرار حكومة الاحتلال بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم اليوم الأحد كالمعتاد.

وكانت قوات الاحتلال، قررت مساء الخميس الماضي، توسعة مساحة الصيد وادخال الوقود إلى غزة، اعتبارا من الجمعة، بعد وقف إدخاله في أعقاب جولة التصعيد الأخيرة.

وكانت موجة تصعيد بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة و"إسرائيل" وقعت مطلع الاسبوع الماضي لحوالي 48 ساعة، راح ضحيتها 27 شهيدا فلسطينيا.