أردوغان للرياض حول مقتل خاشقجي: أين عدالتكم؟

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، إن الرياض لم تصدر أي صوت، أو أي موقف بخصوص جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، حول الموظفين الذين أرسلتهم لإسطنبول.

وأضاف أردوغان، أن "السعوديين قالوا لنا سنقوم بما يلزم لا تقلقوا".

وأوضح أنه على اعتبار أن الرياض أرسلت 15 شخصا للقيام بتلك المذبحة، إلا أن التحقيقات أظهرت إلى ارتفاعهم إلى 22 شخصا.

ووجه أردوغان تساؤلا حول العدالة السعودية في قضية خاشقجي، قائلا: "أين عدالتكم؟".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اتّهم المدعي العام 11 شخصا بعملية القتل، من دون أن يسميهم، مطالبا بالإعدام لخمسة منهم، وبسجن الآخرين.

وكشف مسؤولون غربيون، أن المتهم بقضية مقتل خاشقجي، سعود القحطاني المستشار الإعلامي السابق، لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "ليس واحد من المتهمين الـ 11، الذين يحاكمون على قتل الصحفي جمال خاشقجي".

وبداية الشهر الجاري، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للواء ركن أحمد عسيري، نائب رئيس الاستخبارات السابق، والمتهم بقضية مقتل الكاتب جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلده في اسطنبول.

وظهر عسيري بالزي السعودي التقليدي، داخل منزله رفقة ابن شقيقه، عمر عسيري، بمناسبة تخرج الأخير من كلية عسكرية برتبة ملازم.