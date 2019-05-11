العفو عن مقيم مصري بالسعودية محكوم بالإعدام بعد دفع دية مليون ريال

قال صحيفة أخبار اليوم، إن مواطن مصري نجا من تنفيذ حكم بالإعدام قصاصا، في مدينة الخرج بالسعودية، وذلك بعد جمع مبلغ الدية البالغ مليون ريال سعودي.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام الرياضي للمصريين بالخارج "راشد فايز أبو سحلول"، أنه جرى التوصل إلى الصلح والعفو عن "نادي صالح أبوزيد" مصري الجنسية، يقبع بالسجن منذ 11 عاما لتنفيذ حكم القصاص، مقابل سداد دية مقدارها مليون ريال سعودي.

وتعود القضية إلى نحو 11 عامًا عندما وقعت مشاجرة وخلاف بينه وبين المجني عليه، الذي قُتل وهو زوج أخته.

وقضى المقيم الصري المحكوم عليه بالإعدام قصاصا، 11 عاما بالسجن قبل تنفيذ الحكم، واستمرت المفاوضات بين عائلته وعائلة القتيل طيلة 11 عاما حتى تنازل أولياء الدم وقبلوا بالدية بدلا من الإعدام، كما قبلوا جمعها من الجهات الخيرية.