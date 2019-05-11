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عمدة لندن يتلقى تهديدات بالقتل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:04 - 11 مايو 2019
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كشف عمدة لندن صادق خان عن تلقيه سيلا من التهديدات بالقتل، دفعته لطلب الحصول على حماية الشرطة البريطانية على مدار الساعة.

ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية قوله:"تلقيت 237 تهديدا عبر البريد الإلكتروني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأوجه التعدي تنوعت ما بين التنابز بالألقاب والتصيد والتهديدات والإرهاب".

وقال خان: "ليس من الصواب، كوني عمدة لندن ومسلم يشارك في الحياة العامة أن أحتاج وأبقى تحت حماية الشرطة ".

وأوضح خان أن التهديدا قد ازدادت بشكل كبير منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" عام 2016.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2017، أعلنت قيادة مكافحة الإرهاب فى سكوتلاند يارد عن محاولة إجراء هجوم على رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

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