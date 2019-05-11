نتنياهو يعلن عن حكومته في 28 مايو المقبل

ذكرت صحيفة "يديعوت احرنوت"، اليوم السبت، أن المهلة القانونية التي مُنحت لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنتهي يوم 14 مايو الجاري، وبذلك تنتهي مدة الـ28 يومًا التي مُنحت لنتنياهو.

وأضافت الصحيفة: "بسبب عدم تمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة حتى الآن سيتوجه لرئيس الدولة العبرية ليطالبه بمنحه 14 يومًا جديدة حتى 28 مايو ليعلن عن حكومته".

وأسفرت الانتخابات الحادية والعشرون للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، التي جرت في 9 نيسان/ أبريل 2019، عن فوز "المعسكر القومي" اليميني المتطرف، الذي يقوده رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، بأغلبية واضحة. فقد حصلت أحزاب هذا المعسكر على 65 مقعدًا من مجموع مقاعد البرلمان البالغ 120 مقعدًا.