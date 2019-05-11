الاحتلال يفرج عن 3 صيادين من غزة اعتقلهم صباحًا

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عصر السبت عن ثلاثة صيادين أشقاء اعتقلتهم صباح اليوم أثناء ممارستهم مهنة الصيد في عرض بحر وسط قطاع غزة.

وقال مسؤول لجان الصيادين بقطاع غزة زكريا بكر في تصريح صحفي، إن قوات الاحتلال أفرجت عبر حاجز بيت حانون/إيرز شمال القطاع عن الصيادين الأشقاء الثلاثاء عمران ومنصور وعاطف بكر.

وذكر أن سلطات الاحتلال أبقت على قارب الصيادين الأشقاء مصادرًا لديها في ميناء اسدود.

وكانت زوارق الاحتلال حاصرت الصيادين الثلاثة وهم على متن قاربهم وسط بحر القطاع، واعتقلتهم وصادرت المركب.

وقررت سلطات الاحتلال يوم الخميس الماضي إنهاء تقليص مساحة الصيد في بحر القطاع، والسماح بالصيد حتى 12 ميلًا في المسافة ما بين ميناء غزة وبحر رفح جنوبي القطاع، ضمن تفاهمات التهدئة بين المقاومة والاحتلال.