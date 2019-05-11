حماس: وسطاء التهدئة أكدوا التزام اسرائيل تتنفيذ التفاهمات

قال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم السبت، إن وسطاء تفاهمات التهدئة، أكدوا لحركته التزام إسرائيل بتنفيذ التفاهمات.

وأضاف القانوع، أن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، تلقى اتصالا الخميس، من مبعوث الأمم المتحدة للسلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أكد فيه الأخير على سير التفاهمات التي تمت.

وأشار أن وفد المخابرات المصرية الذي زار غزة، الخميس، أبلغ حماس بسير تفاهمات التهدئة والتزام إسرائيل بتنفيذها.

وذكر أن المنحة المالية التي أعلنتها قطر مؤخرا، خطوة بداية على طريق تنفيذ التفاهمات.

وتوقع القانوع، أن تشهد الأيام القليلة القادمة تنفيذ بعض بنود التفاهمات (لم يذكرها).