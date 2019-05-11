كلوب يعلن عودة النجم محمد صلاح لتشكيلة الريدز

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب، عن جاهزية محمد صلاح للمشاركة بصفة أساسية في تشكيلة ليفربول في أخر مباريات الموسم المحلية أمام ولفرهامبتون غدا بالجولة 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي أمس: « محمد صلاح سوف يعود لتشكيلتنا الأساسية أمام ولفرهامبتون عقب تعافيه تماما من الإصابة».

وحول مدى إمكانية مشاركة البرازيلى «روبيرتو فيرمينو» في المباراة ذاتها، حيث يعاني من تمزق عضلي، أجاب: «هو لن يكون متاحًا أمام وولفرهامبتون، ولكن لدينا وقت قبل نهائي دوري الأبطال ويجب أن يكون ذلك كافيًا».

وأردف: «الكلمات الثلاثة التي انطلقت في غرفة خلع الملابس بعد مباراتنا أمام برشلونة، إنه الألم فقط، قالها هندرسون وروبيرتسون، نأمل في أن يكونوا في حالة جيدة غدا».

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في الأسبوع الماضي أمام نيوكاسل ليغيب عن مواجهة الفريق أمام برشلونة على ملعب أنفيلد والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

ويحتل محمد صلاح صدارة هدافي البريميرليج برصيد 22 هدفا بفارق هدفين عن سيرجيو ليونيل أجويرو وساديو مانى وبير أوباميانج ثلاثى الوصافة.