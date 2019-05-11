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طلبة كلية مجتمع تدريب غزة يحذرون الاونروا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:36 - 11 مايو 2019
الاونروا الاونروا
بنك فلسطين
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حذر بيان لطلبة كلية مجتمع تدريب غزة "الصناعة"، اليوم السبت، إدارة الأونروا من الاستمرار في إغلاق أقسام تدريب مهنية وفنية في الكلية.

ووفق البيان، فإنه تم سابقا مطالبة مدير عام الأونروا بيير كرينبول ومدير عملياتها في غزة ماتياس شمالي بالتراجع عن القرار، إلا أنه لم يتم تقديم إجابة واضحة حول ذلك.

واعتبر البيان الاستمرار في مشروع هذا القرار خطوة على طريق تقليص خدمات التدريب المهني والتعليم التقني المقدمة للاجئين، وصولاً لتصفية وكالة الغوث وقضية اللاجئين.

وأكد على الاستمرار في الحراك والاعتصام الرافض لهذه الإجراءات التي وصفها بـ "الظالمة". مشددا على أن الطلبة سيمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي والذي سيشهد تصاعدا في الأيام القادمة.

وحذر البيان من تساوق بعض موظفي الأونروا العرب مع تنفيذ هذا القرار، مطالبين إياهم بالتوقف عن ذلك.

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