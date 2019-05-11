اعلام الاحتلال: نتنياهو قد يطلب مزيداً من الوقت لتشكيل الحكومة

توقعت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن يطلب زعيم حزب "الليكود" الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتصف الأسبوع، من الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين، تمديد مهلة لمدة أسبوعين، لتشكيل حكومة جديدة، هي الخامسة له والرابعة على التوالي.

وبحسب موقع i24"" "الإسرائيلي"، فإن زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، يخشى أن يحاول نتنياهو تشكيل حكومة بدونه، وعليه فإنه سأل مسؤولين في قائمة "أزرق الأبيض"، ما إذا وجه "الليكود" دعوة إليهم للتفاوض بهدف ضمهم للحكومة، إلا أن مسؤولي "أزرق أبيض" نفوا ذلك.

وأجريت انتخابات "الكنيست" في "إسرائيل"، في التاسع من إبريل / نيسان الماضي، وأسفرت عن تعادل بين قائمة حزب "الليكود" الحاكم اليميني، وقائمة "أزرق أبيض" الوسطي، بـ 35 مقعدا لكل منهما، من أصل 120.

وعلى الرغم من هذا التعادل، إلا أن معسكر اليميني تفوق على معسكر الوسط/اليسار، بـ 10 مقاعد، وبالتالي فإن الرئيس الإسرائيلي كلّف نتنياهو زعيم معسكر اليمين بتشكيل الحكومة.

وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن نتنياهو يمتلك منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، 28 يوما قابلة للتمديد لـ 14 آخرين لإتمام المهمة.