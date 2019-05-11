صحيفة: حلحلة كبيرة في عدة ملفات من تفاهمات التهدئة غدا ً

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن يوم غد الأحد سيشهد "حلحلة كبيرة" في عدد من ملفات تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية في غزة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر مطلعة على ملف التهدئة مع الاحتلال، إن الفصائل ولا سيما "حماس" ترى في ملف المنحة القطرية معياراً أساسياً في قياس مدى التزام الاحتلال، كما ترى أن التلكؤ الذي سبق التصعيد الأخير كان له علاقة بإدخال الأموال لمصلحة عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة.

وأكد المصدر للصحيفة اللبنانية أنه وبالرغم من استمرار مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ تفاهمات التهدئة، التي توقفت بناءً على الوعد بتطبيقها الجولةُ الأخيرة من القتال، واقتراب مهلة الأسبوع التي منحتها المقاومة الفلسطينية من نهايتها، لا يزال الوسطاء يسعون إلى تثبيت الهدوء، حاملين معهم وعوداً إسرائيلية بالتنفيذ خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوساطة المصرية ــــ منذ بدئها ــــ لم يتغيّر دورها في تقديم ما بات يطلق عليه الفلسطينيون "إبر بنج"، تساعد "إسرائيل" في تجاوز الضغوط التي تمارسها فصائل المقاومة عبر الأدوات الشعبية والعسكرية.

ونفت المصادر أن يكون الاحتلال قد أرسل تحذيرات، إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي من تصنيع صواريخ ثقيلة كالتي سقطت على البلدات الإسرائيلية في الجولة الأخيرة، مشيرة إلى أن سلاح المقاومة وتطويره غير خاضع لأي نقاش، وأن المعادلة قائمة مع الاحتلال حالياً على مبدأ تنفيذ التفاهمات مقابل الهدوء فقط.

وأكدت المصادر للصحيفة اللبنانية، أن ميلادينوف تعهد في اتصال مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، بتسهيل إدخال الأموال القطرية، إضافة لاستمرار مشاريع التشغيل المؤقت عبر المؤسسات الدولية؛ لسحب فتيل التصعيد، في ظلّ وجود نية حقيقية لدى المقاومة بإشعال المواجهة من جديد في حال استمرار التلكؤ الإسرائيلي.

وتأتي الوعود المصرية هذه بعد جملة من رسائل التهديد المتبادلة التي نقلها الوسطاء خلال الأيام الماضية، إذ نبّهت المقاومة إلى أن عدم التزام الاحتلال تنفيذ التفاهمات قبل انقضاء مهلة الأسبوع التي تنتهي مع فجر الاثنين المقبل سيعيد الأوضاع إلى مربع المواجهة من جديد.

ووصل إلى قطاع غزة، منذ أول من أمس، وفد رفيع من جهاز المخابرات العامة المصرية، وعقد اجتماعات مكثفة مع الفصائل لضمان استمرار الهدوء أثناء فعاليات "مسيرات العودة" التي يتوقع أن تزداد وتيرتها في ذكرى النكبة الفلسطينية في الخامس عشر من الشهر الجاري.