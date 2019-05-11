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زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين شمال غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:29 - 11 مايو 2019
زوارق الاحتلال زوارق الاحتلال
بنك فلسطين
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هاجمت زوارق الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت، مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر صحفية أنّ زوارق الاحتلال الحربية، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال مدينة غزة.

ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

 

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