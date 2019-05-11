أردوغان يعقب على العدوان الإسرائيلي الاخير على قطاع غزة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كافة دول العالم إلى التعاطي بمزيد من الحساسية والاهتمام مع قضية فلسطين والقدس.

وقال أردوغان خلال مأدبة إفطار مع السفراء الأجانب المعتمدين لدى أنقرة، بمقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أمس الجمعة، إننا "ندعو كافة الدول للتعامل بحساسية أكبر تجاه قضية فلسطين والقدس وإبداء مواقف فاعلة في هذا الصدد".

وأضاف أن دولًا أقدمت خلال العامين الأخيرين على عدة خطوات بشأن القدس تتعارض مع القانون الدولي وتتجاهل مكانتها المقدسة.

ولفت إلى أن تركيا أعربت عن موقفها حول القضية الفلسطينية للعالم بأسره، من خلال استضافتها قمتين طارئتين لمنظمة التعاون الاسلامي أثناء توليها للرئاسة الدورية للمنظمة.

وعلى صعيد آخر، تطرق أردوغان للقصف الإسرائيلي الذي طال قبل أيام مبنى يضم مكتب وكالة "الأناضول" في قطاع غزة.

وأشار إلى أن قصف "إسرائيل" لغزة بشكل عشوائي واستهدافها المدنيين الأبرياء، جاء عشية شهر رمضان المبارك، مضيفًا أن "إسرائيل لا تتوانى عن قصف وسائل الإعلام بما فيها مؤسساتنا، للحيلولة دون تسليط الضوء على جرائمها في غزة".