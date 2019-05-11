سخط على صحيفة سعودية بعد إتهامها لـ"شهداء" فلسطينيين بالإرهاب

أثارت نشر صحيفة سعودية تسمى "مكة" ، امس الجمعة ، قائمة زعمت أنها تضم أسماء 40 إرهابياً من بينهم مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ الشهيد أحمد ياسين، ردود فعل وتعليقات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعمت صحيفة “مكة”، في تغريدة على تويتر، أن القائمة تضم أسماء 40 شخصا تأثروا بأفكار جماعة الإخوان المسلمين التي وصفتها بالإرهابية ، وذكرت الصحيفة رئيس مكتب حماس السياسي إسماعيل هنية وعددا من قياداتها البارزين من بينهم خالد مشعل والشهيد عبد العزيز الرنتيسي.

وقالت الصحيفة نقلا عن موقع CEP إن هناك روابط بين الإخوان والجماعات الإرهابية مثل القاعدة وتنظيم “الدولة” وجبهة النصرة وغيرها.

ومن أبرز الذين ذكرتهم الصحيفة في قائمتها، الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وسيد قطب الذي وصفته بأنه الزعيم الحقيقي للإخوان، والرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والأكاديمي اليمني الشهير عبد المجيد الزنداني مؤسس جماعة الإخوان في اليمن، وغيرهم.

وأثار ذلك ردود فعل واسعة بين أوساط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض مجموعة منها.

إقرأ واستمتع!! أسماء 40 "إرهابيا"!! (من الأموات والأحياء، ومنهم الشيخ الشهيد أحمد ياسين)، ممن تخرجوا من مدرسة الإخوان، وفق مركز أمريكي لم نسمع به من قبل، وعثرت عليه وعلى تقريره صحيفة اسمها "مكة". يحدث أن يغدو الهذيان هو سيد الموقف عند البعض.. https://t.co/ABgW9F1RcQ — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) ١٠ مايو ٢٠١٩

يمكن مقرّها نفس مكان بيت أبو جهل سابقا

جريدة مكة تصنّف الشهيدين أحمد ياسين والرنتيسي رحمهما الله من الإرهابيين pic.twitter.com/f7S2cR7aAU — حامد العلي (@Hamed_Alali) ١٠ مايو ٢٠١٩

ويستمر الإعلام السعودي في انحطاطه، ويُثبت مرةً أخرى أنه إعلامٌ متصهينٌ خبيث. صحيفة "مكة" تصف الشهيد #أحمد_ياسين والشهيد عبدالعزيز الرنتيسي، الذين جاهدوا العدو الصهيوني حتى استشهدوا بأنهم "إرهابيون" !!!!



اللهم إنا نبرأ إليك من هذا الإعلام المتصهين pic.twitter.com/NU2c3O0di4 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) ١٠ مايو ٢٠١٩

الحين الشيخ أحمد ياسين من ضمن الإرهابيين؟مالذي يحدث؟

لا زلنا نتذكر خطبة السديس المشهورة عقب استشهادأحمد ياسين وهو يصرخ في جنبات الحرم وينعى الشهيد أحمد ياسين للأمة جمعاء. ليت شعري ما موقفك اليوم ياسديس بعد ان اكتشف بنوا جلدتك انه ارهابي وقد مضى على استشهاد ١٥ عاما.

جزء من الخطبة pic.twitter.com/GQHYVxrOrp — الحـــقُّ أبلـــج (@AbuRash900) ١١ مايو ٢٠١٩

يا لها من انتكاسة ...



صحيفة تحمل اسم البلد الحرام "مكة" تهاجم أشخاصا عاشوا واستشهدوا وهم يدافعون عن بيت المقدس، وعن مسرى رسول الله، وتتهمهم بالإرهاب!!



منهم الشيخ الشهيد أحمد ياسين والشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي.



حسبنا الله ونعم الوكيل!! — رضوان الأخرس (@rdooan) ١٠ مايو ٢٠١٩

صحيفة مكة كثرت سقطاتها

امس حذفت خبر الارهابيين الي فيهم احمد ياسين بعد انتقادات واسعة...

بجب على رئيس الصحيفة الاستقالة ليحفظ مابقي من ماء وجهه ان كان في وجهه ماء pic.twitter.com/8BJvmH6u97 — Esmaeel (@Esmaeel61576788) ١١ مايو ٢٠١٩

رد شيخ المجاهدين

شهيد الفجر #احمد_ياسين على الجريدة الخرقاء و الحمقى القائمين عليها الذين صنفوه و رفيق درب الجهاد و الدعوة الشهيد الدكتور #عبد_العزيز_الرنتيسي في قائمة الإرهاب

" من نحن ؟ "

استمع لتعرف أيها الجاهل و من يوجهك من هو الشيخ المجاهد الذي ربى جيلا مقاوم لا يركع إلا لله pic.twitter.com/zgtsGJsZvz — Nashat Al Karmi (@NashatKarmi) ١١ مايو ٢٠١٩

الشيخ أحمد ياسين إرهابي ياظلمة الذي استهدف من قبل المقاتلات الصهيونية وهو خارج من صلاة الصبح وطيلة حياته وهو يقارع الصهانية حتى استشهد على أرض فلسطين .

في حين ملوككم يموتون كالبعران

خسئتم . — D.Melud alsagheer (@MAlessgie) ١٠ مايو ٢٠١٩