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ياسين والرنتيسي" على رأسهم

سخط على صحيفة سعودية بعد إتهامها لـ"شهداء" فلسطينيين بالإرهاب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:26 - 11 مايو 2019
احمد يا سين احمد يا سين
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أثارت نشر صحيفة سعودية تسمى "مكة" ، امس الجمعة  ، قائمة زعمت أنها تضم أسماء 40 إرهابياً من بينهم مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ الشهيد أحمد ياسين، ردود فعل وتعليقات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وزعمت صحيفة “مكة”، في تغريدة على تويتر، أن القائمة تضم أسماء 40 شخصا تأثروا بأفكار جماعة الإخوان المسلمين التي وصفتها بالإرهابية ، وذكرت الصحيفة رئيس مكتب حماس السياسي إسماعيل هنية وعددا من قياداتها البارزين من بينهم خالد مشعل والشهيد عبد العزيز الرنتيسي.

وقالت الصحيفة نقلا عن موقع CEP إن هناك روابط بين الإخوان والجماعات الإرهابية مثل القاعدة وتنظيم “الدولة” وجبهة النصرة وغيرها.

ومن أبرز الذين ذكرتهم الصحيفة في قائمتها، الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وسيد قطب الذي وصفته بأنه الزعيم الحقيقي للإخوان، والرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والأكاديمي اليمني الشهير عبد المجيد الزنداني مؤسس جماعة الإخوان في اليمن، وغيرهم.

 وأثار ذلك ردود فعل واسعة بين أوساط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض مجموعة منها.

 

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