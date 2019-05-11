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مصرع 26 شخصا بانفجار داخل مصنع للبارود في كولومبيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:39 - 11 مايو 2019
مصنع للبارود في كولومبيا مصنع للبارود في كولومبيا
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ارتفع عدد ضحايا الانفجار، الذي وقع في العاصمة الكولومبية، إلى 26 قتيلا بينهم 16 قاصرا، وفق ما قالت وكالة هيرالدو الكولومبية، اليوم السبت.

وأعلنت الشرطة الكولومبية الخميس الماضي، أن انفجارا وقع في العاصمة أودى بحياة أربعة أشخاص وإصابة 29 آخرين، بينهم 17 طفلا، مؤكدة أن سبب الانفجار هو اللعب بالبارود داخل مبنى سكني.

لكن السلطات المحلية قالت إن الانفجار وقع داخل مصنع لمعالجة البارود في العاصمة الكولومبية بوغوتا ينتج فتائل لعبة تسمى التيجو تلعب عبر إلقاء أقراص معدنية على أهداف تحتوي على البارود لتنفجر عند الاصطدام.

وقال مسؤولون كولومبيون إن تحقيقا فتح لمعرفة ملابسات الكارثة.

 

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