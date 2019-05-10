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ارتفاع أسعار النفط بالسوق الأمريكية العالمية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:23 - 10 مايو 2019
صعود النفط صعود النفط
بنك فلسطين
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ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأمريكية العالمية اليوم الجمعة مع انخفاض نسبة المعروض العالمي من النفط.

وأدى فرض أمريكا ضرائب جديدة بقيمة 200 مليار دولار على بضائع صينية إلى مزيد من التوترات التجارية بين أمريكا والصين.

من جهة أخرى ساهم الحظر الأمريكي المفروض على إيران منذ بداية أيار إلى توقف صادراتها النفطية مما أثر سلبا على انخفاض المعروض العالمي من النفط، والى ارتفاع الأسعار.

وارتفع الخام الأمريكي إلى مستوى 62.05 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 61.65 دولار، وسجل أعلى مستوى 62.46 دولار، وأدنى مستوى 61.50 دولار.

وصعد خام برنت إلى مستوى 70.70 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 70.43 دولار، وسجل أعلى مستوى 71.20 دولار، وأدنى مستوى 70.14 دولار.

وفقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.6 بالمئة، في ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة بسبب انعقاد جولة جديدة من المحادثات التجارية الأمريكية الصينية في واشنطن، بينما ارتفعت عقود برنت بحوالي 0.2%، في ثاني مكسب يومي على التوالي.

من جهة أخرى انعكست نتائج المحادثات الأمريكية الصينية السلبية التي عقدت امس في واشنطن، إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا من جديد.

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