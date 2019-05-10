الحية: لن تنعم المنطقة بالأمن ما دام الحصار على غزة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، د. خليل الحية أن الاحتلال و المنطقة لن تنعم بالهدوء ما دام العدو على أرض فلسطين و الحصار على غزة.

و قال الحية خلال حفل تأبين الشهيد عبد الله أبو ملوح: "نقول للاحتلال انتهى زمان الضعف والمعادلات التي تفرضها، اليوم ننتزع حقوقنا بأيدينا وبسلاحنا وبإرادتنا".

و تابع يقول: "نقول للاحتلال والعالم إننا لن نقبل أن يموت شعبنا جوعاً، ولن نقبل أن يبقى الحصار على غزة.. سلاحنا بيدنا، وإرادتنا بيدنا وليس تحت بساطير الاحتلال".

و أشار الحية الى أن الأسبوع القادم الذكرى ال٧١ لاحتلال فلسطين؛ لا بد أن نري العالم شعبنا وهو ينتفض ويعبر عن إرادته، ويقول للعالم إننا ندفن مقولتكم بأن الكبار يموتون والصغار ينسون.