حماس: مهاجمة وزير ثقافة رام الله لغزة تساوق مع الدعاية "الاسرائيلية"

اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية، حماس مهاجمة وزير الثقافة في حكومة فتح في رام الله عاطف أبو سيف لقطاع غزة، تساوق مع الدعاية الإسرائيلية التي تقوم بها حكومة الاحتلال في المحافل الدولية، لشيطنة القطاع ومقاومته.

و قالت الحركة على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم: "إن ادعاءات الوزير أبو سيف تبرئة للاحتلال عن مسؤوليته عن حصار قطاع غزة، ومحاولة للتغطية على جريمة العقوبات التي تفرضها قيادة السلطة على أهالي القطاع".

و أوضح قاسم بأن قطاع غزة جزء من أرض فلسطين الطاهرة المقدسة، والقطاع وأهله ومقاومته، سيظلون شوكة في حلق المشروع الصهيوني، وكل أصحاب المشاريع الانهزامية.

و كانت مصادر صحفية تقلت عن عاطف أبو سيف قوله في مقابلة مع صحيفة ألمانية، إن غزة "قد تكون المكان الأوسخ والأسوأ في العالم"، مضيفا أنها "مكان يحكمه الأصوليون".

وأضاف أبو سيف، لصحيفة قنطرة التابع لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، أنه لن يترك القطاع رغم ذلك، فهو مكان يجد فيه نفسه في بيته، مؤكدا أنه سيستمر بزيارة غزة رغم انتقاله إلى رام الله ونيته نقل زوجته وأطفاله أيضا إليها قريبا.

وزعم بالقول : "حماس تتمنى لو ترانا نحن المثقَّفين العلمانيين الليبراليين نختفي جميعنا من غزة، لكن إذا كان المرء يؤمن بفكرة ما، فيجب عليه أن يكافح من أجلها".

وحول الانقسام الفلسطيني زعم أن الانفصال مناسب لحماس لكي تبقى في السلطة التي استولت عليها بالقوة في عام 2006.

وأضاف، "حركة حماس هي حارس في سجن كبير اسمه غزة. هذه هي الحقيقة غير المعلنة. يوجد حصار إسرائيلي وحصار من قِبَل حماس ، وكلٌ منهما يُكمِّل الآخر من أجل السيطرة على الأهالي في غزة". حسب زعمه .