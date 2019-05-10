"الجهاد" تكرّم ٥٢ حافظاً للقرآن الكريم بالوسطى

كرمت اللجنة الدعوية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، ٥٢ حافظاً لكتاب الله، في مسجد الرحمن، بمخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأكد الشيخ نمر المصري أن القرآن الكريم له أثر كبير في نفوس الحفظة والذاكرين بشهر رمضان المبارك، فهو يعزز فيهم تقوى الله عز وجل، والسير على نهج النبوة.

وشدد على ضرورة تحفيز أبنائنا على حفظ كتاب الله، وتقديم كل الامتيازات لهم من أجل إنشاء جيل قرآني فريد.

ودعا المصري إلى ضرورة استثمار إجازة أبنائنا الصيفية المقبلة، لتحفيظهم وتعليمهم علوم القرآن الكريم.

وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات وهدايا على الحفظة، الذين رتلوا على مسامع الحضور ما تيسر من الذكر الحكيم.