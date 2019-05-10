17 عاماً على إبعاد أبطال كنيسة المهد ولا أفق لحل قضيتهم

في مثل هذا اليوم من العام 2002، كانت مدينة بيت لحم في الضفة الغربية على موعد مع تهجير قسري لأبطال فلسطينيين، لجأوا لكنيسة المهد بعد مواجهتهم للاحتلال الذي اجتاح المدينة، فمنهم من تم تهجيره قسراً لدول أوروبية وعددهم 13 فرداً و26 آخرين تم تهجيرهم إلى قطاع غزة، ليكون اليوم الجمعة هو الذكرى السابعة عشر للإبعاد.

يشار إلى أن قرار تهجيرهم، جاء بعد حصار دام 39 يوماً في الكنيسة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، ورفضوا الاستسلام وتسليم أنفسهم للاحتلال، ونجحت الجهود التي بذلت في عهد الرئيس الراحل ياسر عرافات في ثني الاحتلال عن اعتقالهم والتوصل لاتفاق الابعاد المؤقت لسنوات، إلا أن الاحتلال حوله لاتفاق أبدي ومنع أي من المبعدين من العودة إلى أهله، حتى يومنا هذا.

وفي هذه الذكرى، أصدر مبعدو كنيسة المهد في غزة والدول الأوروبية اليوم، بياناً يستذكرون فيه ما حل بهم في مثل هذا اليوم قبل سبعة عشر عاماً. وجاء في البيان أن "الذكرى تأتي في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي الغاشم على شعبنا، واقترافه أبشع الجرائم بحق شعبنا، من هدم للمنازل وتقطيع أوصال محافظات الضفة الفلسطينية، وتهويد القدس ومحاولة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية، واستمرار سياسة الاعتقالات والزج بالآلاف من أبناء شعبنا في السجون الإسرائيلية، وصولا الى العدوان الغاشم على أهلنا في غزة قبل أسبوع، واستمرار الحصار الظالم منذ 12 عاماً مضت، أكل الاخضر واليابس في غزة، في ظل صمت عالمي مريب على ما يحدث في فلسطين من جرائم، يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ولا يحرك هذا العالم ساكن".

وأضاف البيان: "سبعة عشر عاما على الابعاد من كنيسة المهد، وما زالت أوضاع المبعدين متردية وتزداد سوءًا بسبب عدم وجود أفق لحل القضية والعودة، فالحرمان من الأهل ومنعهم من زيارة أبنائهم المبعدين، إضافة الى أن غالبية المبعدين فقدوا أمهاتهم وآبائهم وأعز ما يملكون خلال سنوات الابعاد، إلى جانب منعهم من التحرك والسفر، وممارسة حياتهم الطبيعية بحرية، إضافةً الى فقدانهم المبعد الشهيد اللواء عبد الله داوود خلال فترة الابعاد، كل ذلك يرتقي الى جرائم يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق المبعدين من كنيسة المهد، وتخالف كافة القوانين والشرائع الدولية".

ودعا المبعدون في بيان رئيس السلطة الرئيس محمود عباس إلى رفع قضايا على الاحتلال "الإسرائيلي"، بسبب انتهاكه القانون الدولي من خلال إبعادهم عن أرضهم، وكذلك ملاحقتهم في حياتهم ومنع أهاليهم من زيارتهم والاطمئنان عليهم، كحق طبيعي أقرته لهم القوانين والاتفاقيات الدولية، والضغط على هذا الاحتلال من أجل إعادة المبعدين إلى أهلهم ومدنهم في فلسطين".

كما دعا البيان منظمات الأمم المتحدة إلى التحرك لحل قضية المبعدين، مشيراً إلى أنها "لم تسعى يوماً إلى إيقاف هذه الجريمة التي قام بها الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 17 عاماً". كما دعا البيان إلى "ترسيخ قواعد الوحدة الوطنية الفلسطينية الضمانة الوحيدة للصمود ومواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يمعن في جرائمه ضد شعبنا ومقدساتنا".

ووفقا للتفسير الدولي فإن الإبعاد القسري يعني نقل الشخص رغماً عنه داخل أو خارج الحدود الوطنية، ويشكّل بذلك ممارسة قسرية غير قانونية للأشخاص المحميين، ويمثل انتهاكاً خطيراً وخرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 147 منها تعتبره جريمة حرب "يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة أياً كانت دواعيه".

وكذلك المادة 49 من ذات الاتفاقية (عمليات الإبعاد الفردية أو الجماعية، بالإضافة إلى عمليات تسفير الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة التي تحتلها أو إلى أراضي أي بلد آخر، سواء أكان محتلاً أم غير محتل، تعتبر محظورة بصرف النظر عن دوافعها).

كما عدّ قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الإبعاد جريمة حرب، وعرف الإبعاد القسري بأنه: تهجير قسري للأشخاص المعنيين عن طريق الطرد، أو غيره من أفعال الإكراه؛ كما اعتبر إبعاد جزء من سكان الأراضي المحتلة أو جميعهم، سواء داخل أراضيهم أو خارجها، على أيدي قوة الاحتلال، جريمة حرب.

كما إن المادة السابعة (د) من قانون روما أيضاً نصت على أن "الإبعاد القسري للسكان يشكّل كذلك جريمة ضد الإنسانية في حال تنفيذه على نطاق واسع أو بطريقة منظمة كجزء من سياسة حكومية".

وبالإضافة إلى ذلك كانت المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واضحة في نصها (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً)؛ بمعنى أن الإبعاد هو ممارسة محظورة وغير قانونية وفقاً للقانون الدولي، ولا يجوز اللجوء لممارسته، وتعتبر ممارسته أياً كانت الظروف والدوافع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تستوجب الملاحقة والمحاكمة الدولية.