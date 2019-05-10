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إصابة طفل بعيار "مطاطي" والعشرات بالاختناق في مسيرة كفر قدوم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:05 - 10 مايو 2019
مواجهات في كفر قدوم مواجهات في كفر قدوم
بنك فلسطين
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أصيب طفل بعيار معدني مغلف بالمطاط في الظهر والعشرات بالاختناق اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاماً لصالح مستوطني "قدوميم" الجاثمة على أراضي القرية.

والتي انطلقت في إطار إحياء الذكرى الواحدة والسبعين للنكبة.

وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، ان جنود الاحتلال هاجموا المسيرة بإطلاق الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة، بكثافة ما ادى الى اصابة طفل (15 عاما) بعيار "مطاطي" في الظهر، والعشرات بالاختناق وعولجوا جميعها ميدانيا من قبل طاقم الخدمات الطبية العسكرية التي تواجدت في موقع المواجهات.

وكانت المسيرة قد انطلقت في إطار احياء فعاليات الذكرى الـ71 للنكبة، بمشاركة المئات من ابناء القرية ووفود اجنبية من كوريا الجنوبية ومنظمة التضامن الدولي ومجلس الكنائس العالمي.

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