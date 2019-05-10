إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال لمسيرة العودة شرق قطاع غزة

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل الغازية المسيلة للدموع على المواطنين الذين وصلوا لمخيمات العودة للمشاركة في الجمعة الـ 58 لمسيرة العودة وكسر الحصار، التي تحمل عنوان "موحدون في مواجهة الصفقة".

وأفاد شهود عيان ومصادر طبية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف التلال والكثبان الرملية وداخل آلياتها العسكرية، باغتت عشرات الفتية والشبان العزل عند اقترابهم من السياج الفاصل شرق المخيم بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق تم علاجهم ميدانيا من قبل الطواقم الطبية المتواجدة في المنطقة.

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة قد دعت المواطنين، للمشاركة الواسعة في جمعة " موحدون في مواجهة الصفقة" والتي نؤكد فيها على رفض لكل المشاريع التصفوية وفي مقدمتها صفقة القرن.

واكدت الهيئة على سلمية المسيرات وطابعها الشعبي، محذرةً الاحتلال من ارتكاب أية جرائم بحق المواطنين.

وشددت الهيئة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها السلمي والشعبي، لتحقيق اهدافها وهي غير قابلة للمساومة".