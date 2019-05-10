غرينبلات: حماس والجهاد هما العقبة أمام "صفقة القرن"

ادعى مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن المستوطنات الإسرائيلية لا تعيق التوصل إلى تسوية، وانَّ حركتا حماس والجهاد الإسلامي هما العقبة.

وزعم المبعوث الأمريكي أن صفقة القرن التي تعدها إدارة بلاده، والتي ستعرض قريبا، "واقعية"، وتلائم الطرفين.

وقال غرينبلات، إن الرّؤية التي سيتمّ اقتراحها "ستكون واقعيّةً وقابلة للتّحقيق"، مُشيرا إلى أنّ الفريق الذي أعدّها أراد أن تكون له "نظرة جديدة" حول أسباب النزاع، ومطالباً بمساعدة "طرفَي الصراع" على بحثها عندما يتمّ كشف النقاب عنها.

وقال: "فلنكفّ عن الادّعاء بأنّ المستوطنات هي التي تعوق التوصّل إلى حلّ سياسي"، معتبرا أنّ "حركتَي حماس والجهاد الإسلامي" هما "المشكلة".

وأضاف أن صفقة القرن هي "رزمة تنازلات تلائم الطرفين، تتيح إبقاء الماضي من ورائنا، والبدء بفصل جديد من الأمل والفرص في المنطقة". على حد تعبيره.