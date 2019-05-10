استعدادات لاستقبال المصلين في الأقصى رغم الإجراءات الإسرائيلية

استكملت وزارة الأوقاف الاسلامية واللجان المساندة في القدس المحتلة ولجان الحارات والأحياء في القدس القديمة استعداداتها لاستقبال عشرات الآلاف من المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى اليوم ولأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، في الوقت الذي أعلن فيه الاحتلال حالة الاستنفار.

وكان الاحتلال قد أعلنت استنفاراً في القدس المحتلة، وذلك بتعزيز إجراءاته اليوم وسط المدينة وبلدتها القديمة، وإغلاق العديد من الشوارع والطرقات والأحياء المتاخمة لسور القدس التاريخي.

وستغلق قوات الاحتلال شارع السلطان سليمان، وحي وادي الجوز، وطريق نابلس، وشارع صلاح الدين، وسيتم تحويل حركة السير من طريق الخليل وطريق بيت لحم إلى شوارع أخرى، إلى جانب نشر مزيد من التعزيزات والحواجز العسكرية في المدينة.

وكان قد شارك آلاف المواطنين الليلة الماضية في احياء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، فيما سبق ذلك مشاركة واسعة في الإفطارات الجماعية بباحات المسجد المبارك للوافدين اليه.