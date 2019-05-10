الاحتلال يقرر إعادة توسعة مسافة الصيد في بحر قطاع غزة

قال نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة نزار عياش، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرّرت توسيع مسافة الصيد المسموح بها في بحر القطاع، وذلك ابتداءً من يوم غدٍ الجمعة الساعة 10:00 صباحًا.

وقال عياش، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الخميس، إن المسافة التي سيسمح للصيادين بلوغها في عرض البحر حتى 12 ميلًا من ميناء غزة حتى رفح جنوبًا، و6 أميال حتى بيت لاهيا شمالًا.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قد قرر إغلاق البحر أمام الصيادين وكافة المعابر بينه وبين قطاع غزة إلى جانب وقف إدخال وقود الكهرباء، يوم الأحد الماضي، بسبب جولة التصعيد الأخيرة على القطاع.