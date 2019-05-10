الطقس: أجواء باردة نسبيا وارتفاع درجة الحرارة يوم غد

ترتفع الحرارة اليوم الجمعة بشكل طفيف للغاية وتسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في المناطق الجبلية وليلاً يسود جو بارد في كافة المناطق وبشكل واضح في المناطق الجبلية بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، ويوم الغد السبت تبدأ الحرارة الإرتفاع من جديد وتسود أجواء دافئة والمزيد من الإرتفاع في درجات الحرارة الأيام القادمة.

وفيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الجمعة والأيام القادمة :

اليوم الجمعة يطرا ارتفاع على درجات الحرارة، معى بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، وربيعياً لطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً إلى بارد ليلاً، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم غد السبت يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها دون المعدل السنوي لهذا الوقت من العام بحدود درجتين الى ثلاثة درجات مئوية ، ويسود جو دافئ وربيعي معتدل في ساعات النهار ، ويميل الجو في ساعات الليل للبرودة النسبية. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.

وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس ربيعياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الإثنين يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.