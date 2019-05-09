"سم حلو" على موائد الإفطار يهدد حياة الصائمين!

كشفت دراسة باكستانية أن تناول المشروبات الغازية، التي يطلق عليها "السم الحلو"، في شهر رمضان يهدد صحة الصائمين.

وأكد الخبراء أن تجرع 8 أكواب من المشروب الغازي وقت الإفطار، عندما تكون المعدة خاوية، قد يسبب مشكلات صحية خطيرة ربما تودي بحياة الأفراد، وفقا لصحيفة "أوردو بوينت" الباكستانية.

وقال أخصائي التغذية، الدكتور بلال جميل: "إن استهلاك المشروبات الغازية عند الإفطار أو السحور، يمكن أن تكون له عواقب وخيمة، لصعوبة استيعابها أثناء عملية الهضم".

وأشار خبير التغذية الباكستاني إلى خطر المشروبات الغازية على الجهاز الهضمي، عند تناولها على معدة خاوية، حيث يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسكتات دماغية مفاجئة ومشكلات في القلب، كما أنها لا تساهم على الإطلاق في تقليل الإحساس بالعطش، بل تزيد حاجة الجسم إلى السوائل وتسبب الشعور بالعطش خلال النهار، لذا يجب الامتناع عن تناولها وقت السحور.

الجدير بالذكر أن كل كوب من المشروبات الغازية المحلاة يحتوي على 140 سعرة حرارية، مع افتقادها للفوائد الغذائية المباشرة، لذا يجب التخلي عنها وتناول المشروبات الطبيعية، مثل سائل التمر الهندي وعصائر الفواكه الطازجة.