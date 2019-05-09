"العفو الدولية" تطلق حملة لتحرير مصور "الأناضول" المعتقل ب"إسرائيل"

أطلقت منظمة "العفو الدولية"، الخميس، حملة لإطلاق سراح مصور وكالة الأناضول مصطفى خاروف، وعدم ترحيله خارج الأراضي الفلسطينية.

واعتلقت شرطة الاحتلال مصور الأناضول بالقدس، في 22 يناير/كانون الثاني 2019، بحجة عدم امتلاكه إقامة رسمية في "إسرائيل"، وأنه معرّض حاليا لخطر الإبعاد من القدس إلى الأردن.

وصدرت "العفو الدولية"، حملتها، على موقعها الإلكتروني، بنداء موجه لوزير الداخلية الإسرائيلي آريه مخلوف درعي، الذي جاء فيه "يجب إطلاق سراح المصور الفلسطيني مصطفى خاروف حالا، ومنحه الإقامة الدائمة".

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، قررت محكمة إسرائيلية، تمديد فترة اعتقال مصور وكالة الأناضول، مصطفى خاروف، إلى وقت لاحق.

وتطالب النيابة الإسرائيلية بإبعاد "خاروف" عن الأراضي الفلسطينية لأنه مولود في الجزائر، رغم كونه وكافة أفراد عائلته من القدس.