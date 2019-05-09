حاملة طائرات امريكيو تعبر قناة السويس باتجاه الخليج

دخلت حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" قناة السويس اليوم الخميس في طريقها الى مياه الخليج العربي لمواجهة وردع التهديد الإيراني في المنطقة، بحسب تصريحات رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد .

واستقبل رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش ملحق الدفاع الأميركي بالعاصمة المصرية القاهرة اللواء رالف غروفر الذي عبر عن شكرة الكبير للقيادة المصرية ، حيث شهدا معنا عبور حاملة الطائرات من القناة .

والثلاثاء أعلنت الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" إلى الخليج العربي، بسبب ما وصفته بأنه تهديد جديد من طهران لمنطقة الخليج العربي ودول الجوار .

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد إن قرار إرسال حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" إلى الخليج العربي جاء "لردع التهديد الإيراني في المنطقة".

وأضاف: "لقد كان تركيزنا على عامل الردع. فاستنادا إلى المعلومات الاستخبارية أردنا إرسال رسائل لإيران تفيد بأننا مدركون للتهديد الذي تمثله في المنطقة وبأننا مؤهلون للرد على هذا التهديد".

من جهة أخرى، قال المبعوث الأميركي بشأن إيران براين هوك، إن إرسال بلاده لحاملة طائرات ليس رسالة سياسية، بل "دفاع عن النفس بعد ورود تهديدات بأعمال عدائية".