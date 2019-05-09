الاحتلال يدرس بناء سور واقي لصد صواريخ الكورنيت

ذكرت القناة العبرية الثانية أنه على ضوء التوتر الامني الذي ساد بين "اسرائيل" فصائل المقاومة في غزة الاسبوع الماضي، وبعد استخدام الفصائل صاروخ الكورنيت، ومقتل "اسرائيلي" قرب معبر ايرز، قررت "اسرائيل" دراسة البدء بتنفيذ مشروع تكنولوجي لبناء سور واقي ضد تلك الصواريخ بتكلفة 100 مليون شيكل لحماية خط السكة الحديدية.

و وفقاً للقناة العبرية، فيتكون البناء من قطع من الباطون المسلح والمعدات التكنلوجية

و أوضحت القناة الثانية بأن المشروع ينتظر اقراره في المجلس الامني المصغر، "الكابنت".

والجدير ذكره، فقد تمت المصادقة قبل عام على مشروع بناء السور لحماية خط القطارات لصد الصواريخ المضادة للدروع.

وسيم بناء السور على امتداد السكة الحديدية من شمالي مل غزة حتي جنوبه لحجب الرؤية وعدم رؤية مسلحي قطاع غزة القطارات.