الإعلان عن انطلاق فعاليات احياء ذكرى النكبة

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي عن انطلاق فعاليات احياء الذكرى الحادي والسبعين للنكبة في الوطن والشتات وفي كافة اماكن التواجد الفلسطيني.

واوضح د. أبو هولي في بيان صحفي صادر عنه اليوم ان الفعالية المركزية في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) ستكون من خلال المسيرة والهرجان المركزي الذي سيقام في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 15/5/2019 في مدينة رام الله والتي ستنطلق من ضريح الشهيد ياسر عرفات الى ميدان الشهيد ياسر عرفات.

وأضاف د. ابو هولي ان فعالية المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) ستنطلق يوم الثلاثاء 14/5/2019 الساعة 11:30 من مقر وكالة الغوث الدولية "الأونروا" البوابة الغربية باتجاه مقر الأمم المتحدة حيث سيقام المهرجان المركزي التي سيلقى فيه كلمة لرئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة الدكتور احمد ابو هولي.

أما بخصوص فعاليات مخيمات لبنان كشف د. ابو هولي ان مهرجاناً مركزياً سيقام في مدينة صيدا بلبنان يوم الأربعاء الموافق 15/5/2019 الساعة 11:30 صباحا بمشاركة كافة القوى الفلسطينية حيث سيتخلله عدة كلمات سياسية.

وتابع ان اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى لنكبة ستنظم مؤتمرا فكريا بتاريخ 21-23 حزيران 2019 لمدة ثلاثة ايام في السويد بمدينة ابسالا بمشاركة الجاليات الفلسطينية في اوروبا.

واوضح د. ابو هولي ان عدة فعاليات ووقفات ستقام امام مداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان الى جانب المهرجان المركزي في مخيم صيدا ، كما سيكون هناك فعاليات ومسيرات في كافة اماكن تواجد الجاليات الفلسطينية في اوروبا والدول العربية والأميركيتين بالتنسيق مع السفارات والجاليات والفصائل الفلسطينية يوم 15/5/2019.

واكد على ان اللجنة الوطنية العليا حرصت على انطلاق فعاليات النكبة هذا العام موحدة في البوستر والشعار تنفيذا لقرار اللجنة التنفيذية بتوحيد الجهود لإحياء فعاليات النكبة.