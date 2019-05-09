السيسي يستقبل حفتر في قصر الاتحادية بالقاهرة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية في القاهرة اليوم، المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن حفتر أطلع السيسي على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، فيما أكد السيسي دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف المتحدث أن المشير خليفة حفتر أشاد بدور مصر في دعم الشعب الليبي على كافة المستويات، مؤكدا قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين والشعبين، كما أشاد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب ودعم الحلول السلمية للأزمات العربية وترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية ودعم الاستقرار والأمن للشعوب العربية.

هذا واستعرض حفتر الجهود الليبية للتصدي للتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، والتي تهدف إلى تهريب السلاح والمقاتلين والإرهابيين الأجانب إلى داخل ليبيا.