ميسي يضمن التتويج بهداف دوري الأبطال ليقلص الفارق مع رونالدو

ضمن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني التتويج بلقب هداف النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا رغم غيابه عن اللقاء النهائي الذي يجمع ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين.

ويملك الساحر الأرجنتيني 12 هدفا هذا الموسم في المسابقة، ومن تبقى في النهائي بحاجة لمعجزة كروية ليصلوا لهذا الرقم، فالمهاجمان هاري كين ولوكاس مورا من توتنهام يملكان 5 أهداف فقط لكل منهما، فيما يملك كل من ثلاثي ليفربول، المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، 4 أهداف.

ومن المستبعد أن يسجل أي لاعب في النهائي 7 أو 8 أهداف، ما يجعل ميسي يحصل على لقبه السادس هدافا للتشامبيونزليغ، مقلصا الفارق إلى لقب واحد مع غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، المتوج بلقب الهداف 7 مرات.

واستغل ميسي النسخة الحالية لتقليص الفارق عن رونالدو في ترتيب الهدافين التاريخيين للمسابقة القارية إلى 14 هدفا بعد أن كان 20 هدفا في بداية النسخة الحالية، ويملك الدون 126 هدفا مقابل 112 هدفا للساحر الأرجنتيني.