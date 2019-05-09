تنويه مهم من المكتب الإعلامي بخصوص وسائل الإعلام "الإسرائيلية"

أكد المكتب الاعلامي الحكومي بغزة، اليوم الخميس، على استمرار العمل في قطاع غزة، بقرار مجلس الوزراء القاضي بمنع العمل أو تقديم الخدمة لكافة وسائل الإعلام "الإسرائيلية" سواء من الأفراد أو المؤسسات الاعلامية العاملة بقطاع غزة.

والقرار يحمل رقم: (11/274/11/م.و/أ.ه)، وصادر بتاريخ: 25 ديسمبر 2012م.

وطالب الإعلامي الحكومي، جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والأفراد الالتزام بالقرار، وعدم مخالفته بتقديم أي شكل من أشكال الخدمة لوسائل إعلام الاحتلال.

وشدد الإعلامي الحكومي على أن من يخالف العمل بمضمون القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وفق ما نص عليه القرار.