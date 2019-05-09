الهيئة الوطنية: الأربعاء المقبل إضراب شامل

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، عن إضراب شامل يعم كل مرافق الحياة يوم الخامس عشر من مايو المقبل، داعيةً جماهير شعبنا للالتزام الكامل به، وذلك من أجل توجيه رسائل للعدو الصهيوني وللمجتمع الدولي في ذكرى النكبة، بأننا لن ننسى ولن نغفر، وسننتزع حقوقنا مهما طال الزمن أو قصر.

وتوجهت مسيرات العودة، بتحية إجلال وإكبار إلى الشهداء الأبطال الذين ارتقوا في العدوان الصهيوني الأخير، موجهين التحية للعوائل المكلومة التي فقدت فلذات أكبادها في المجزرة الصهيونية، متمنين الشفاء العاجل للجرحى، والصبر والتعويض للأهالي الذين هُدمت بيوتها.

وعبرت عن فخرها واعتزازها بالمقاومة الباسلة والتي أكدت أنها درع وسيف مدافع عن أبناء شعبنا وحامي لثوابتنا وحقوقنا في وجه الجرائم الصهيونية المتواصلة.

وأكدت، الهيئة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها السلمي والشعبي وهي غير قابلة للمساومة.

وأكدت، على سلمية المسيرات وطابعها الشعبي، ونحذر العدو من ارتكاب أية حماقات بحق المتظاهرين السلميين.

ودعت، جماهير شعبنا للمشاركة الواسعة غداً الجمعة في جمعة " موحدون في مواجهة الصفقة" والتي نؤكد فيها على رفضنا لكل المشاريع التصفوية وفي مقدمتها صفقة القرن.

كما دعت، جماهير شعبنا للمشاركة الحاشدة في الذكرى السنوية الحادية والسبعين لإحياء ذكرى النكبة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 15/5/2019 في مخيمات العودة الخمس، والتي ستبدأ من بعد الظهر مباشرة حتى الساعة الخامسة مساءً.

كما دعت، جماهير شعبنا المحتشدة إلى الحفاظ على سلمية المسيرة بطابعها الشعبي والجماهيري.